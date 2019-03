Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug kippte zur Seite

Gera (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen Tages (13.03.2019, gegen 09:10 Uhr) kam es an der Kreuzung Autobahnabfahrt A4/Siemensstraße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Nach bisherigen Unfallermittlungen beachtete der Fahrer (57) des Pkw VW Polo beim Abbiegen von der Autobahn nach links in die Siemensstraße den auf der Siemenstraße befindlichen, vorfahrtsberechtigten Pkw VW Caddy (Fahrer 60) nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage nicht intakt, so dass die Vorfahrtsregelung mittels Verkehrszeichen galt. Durch den Zusammenstoß kippte der VW Polo zur Seite, so dass er geborgen werden musste. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Beifahrerin (56) im VW Caddy wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

