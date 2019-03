Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz am Großen Teich

Altenburg (ots)

Am 12.03.2019 (Dienstag) wurden Polizei und Feuerwehr zum Großen Teich in Altenburg gerufen, da an der Wasseroberfläche eine ölige Flüssigkeit in den Ausmaßen 4 x 4 Meter festgestellt wurde. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde unverzüglich eine schwimmende Sperre ausgebracht, um so die Ausdehnung des "Ölteppichs" zu verhindern. Seitens der Kriminalpolizei wurden Wasserproben wurden genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell