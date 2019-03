Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Skoda Superb gestohlen

Greiz (ots)

Zeulenroda: Die Kriminalpolizei hat seit gestern Nachmittag (12.03.2019) die Ermittlungen zu einem Pkw-Diebstahl aufgenommen. Unbekannte Täter stahlen am 12.03.2019 (Dienstag), in der Zeit von 06:30 Uhr bis 14:30 Uhr, den auf einem Pendlerparkplatz am unteren Bahnhof abgestellten Pkw Skoda Superb (Farbe rot) und entkamen unerkannt. Zeugen, welche Angaben zur den Tätern, der Tat oder dem Verbleib des entwendeten Skoda mit Zeulenrodaer Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

