Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Radfahrer

Gera (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzen Radfahrern kamen gestern Vormittag (12.0.32019), gegen 11:00 Uhr Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz. Am Sommerbad kam es im Zuge einer Vorfahrtsverletzung zum Zusammenstoß zwischen der 76-jährigen Radfahrerin und dem 60-Jährigen Opel-Fahrer. Die Radlerin kam verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

