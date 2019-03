Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Straßenbahn

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (12.03.2019), gegen 15:24 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Unfalles zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrrad fahrenden Kind (12) zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind die Straße bei "Rotlicht"-zeigender Ampel und bemerkte nicht die herannahende Straßenbahn, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 12-Jährige wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. In der Folge wurde das Kind in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben und die Unfallermittlungen aufgenommen. (KR

