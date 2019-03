Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Tätern

Altenburg (ots)

In der Nacht vom 21.10.2018 - 22.10.2018 verschafften sich unbekannte Täter in der Hempelstraße Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus der Wohnung der Geschädigten ( 63 / 61) entwendeten die Täter aus einer im Hausflur abgestellten Handtasche die Geldbörse sowie persönliche Unterlagen. Zudem stahlen die beiden Täter den Fahrzeugschlüssel für einen Pkw Honda Jazz. In der Folge begaben sich die Täter zu dem vor dem Haus abgestellten Pkw und entfernten sich mit diesem in unbekannte Richtung. Die beiden anwesenden Wohnungsinhaber bemerkten die Tat erst am Montagmorgen Der gestohlene Pkw konnte in der Zwischenzeit in Chemnitz aufgefunden und an die Geschädigten übergeben werden.

Am 29.10.2018, gegen 04:23 Uhr tappten die beiden mutmaßlichen Täter in Chemnitz in eine Radarfalle. Mit dem dabei entstandenen "Blitzerfoto" sucht die Kriminalpolizeistation Altenburg nunmehr nach den flüchtigen Tätern, insbesondere nach dem Fahrer des Pkw.

Wer kennt diesen Mann und kann Hinweise zu dessen Aufenthalt geben. Hinweise zu der Person nimmt die Kriminalpolizei Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen. (KR)

