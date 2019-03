Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradlicht und Zange gestohlen

Altenburg (ots)

Schmölln: In der Nacht von Sonntag (10.03.2019) zu Montag (11.03.2019) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße und in der Folge in drei Kellerboxen. Von dort stahlen der oder die Täter schließlich ein Fahrradlicht und eine Zange. Die Ermittlungen zum Kellereinbruch wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Land zu melden. (KR)

