Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin verletzte sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Am Montag (11.03.2019), gegen 07:05 Uhr, befuhr eine 35-jährige VW Fahrerin die B92 von Weida in Richtung Hohenölsen. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi kam. Die VW Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

