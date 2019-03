Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbrüche

Greiz (ots)

In der Zeit vom 09.03. und 10.03.2019 drangen bislang unbekannte Täter in die Kellerräume von Mehrfamilienhäusern in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße bzw. im Heinrich-Mann-Ring ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter zwar Sachschaden, entkamen jedoch ohne Beutegut. in Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zu den Einbrüchen bittet die Greizer Polizei Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich, unter der Tel. 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell