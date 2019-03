Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener ins Krankenhaus

Gera (ots)

Weil eine männliche Person reglos auf dem Gehweg einer Straßenbahnhaltestelle in der Heinrichstraße lag, informierte gestern Abend (11.03.2019, gegen 21:35 Uhr) eine Zeugin die Polizei. Unverzüglich kamen Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass der am Boden liegende 43-jährige Mann derart alkoholisiert war, dass er seinen Weg nicht mehr allein fortsetzen konnte. Mit einem Rettungswagen wurde der 43-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

