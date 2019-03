Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Petzoldstraße

Greiz (ots)

Am Samstag (09.03.2019), gegen 10:25 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Petzoldstraße, in ein dortiges Mehrfamilienhaus aus, da es zum Brand in einer Wohnung kam. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Offenbar ein technischer Defekt an einer Steckdose war ursächlich für den Brand. Die 90-jährige Bewohnerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht beeinträchtigt. (KR)

