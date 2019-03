Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anhänger gegen Bus geschleudert

Greiz (ots)

Greiz: Am Sonntag (06.03.2019), gegen 19:45 Uhr, befuhr der 29-jährige Fahrer eines Ford-Transit mit Anhänger die Landstraße 1081 von Ronneburg in Richtung Seelingstädt. Eine ankommende Windböe hob den Anhänger plötzlich an und schleuderte ihn gegen einen entgegen kommenden Linienbus. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Bus wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

