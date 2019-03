Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 1. Ergänzungsmeldung zum Wohnhausbrand mit einer getöteten Person

Gera (ots)

Im Rahmen des Wohnhausbrandes in der Südstraße in Gera-Debschwitz sind die Ermittlungen vor Ort noch nicht abgeschlossen. Auskünfte zur Brand- bzw. Todesursache können daher noch nicht gegeben werden. Fest steht jedoch, dass es sich bei dem in einer Wohnung aufgefunden Toten um einen männlichen Leichnam handelt. Ob es sich hierbei um den betreffenden Wohnungsinhaber handelt, ist bislang nicht geklärt. (KR)

