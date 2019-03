Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl einer schwarzen Simson SR 50

Schmölln (ots)

Den Diebstahl seines Kleinkraftrades (Simson) stellte der 42 jährige Halter am Freitag gegen 13 Uhr fest. Bislang unbekannte Täter entwendeten die schwarze Simson SR 50 im Zeitraum vom 07.03.19; 21:00 Uhr bis zum 08.03.2019; 13:00 Uhr in Schmölln von einem Parkplatz in der Hermann-von-Helmholtz-Straße, obwohl dieses neben Lenkradschloß zusätzlich noch mit einem Stahlseilschloß gesichert war.(AG)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell