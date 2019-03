Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandursache zum Brand in der Reichsstraße ermittelt

Gera (ots)

Die Brandursachenermittlung zum Lagerhallenbrand in der Reichsstraße am 07.03.2019 ergab, dass eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden kann und der Brand fahrlässig verursacht wurde. Demzufolge laufen nunmehr die Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung. Weitere Angaben zu den laufenden Ermittlungen können derzeit nicht gegeben werden. (RK)

"LPD-EF: Brand eines Lagergebäudes

Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Lager, insbesondere für Elektronikartikel eines An- und Verkaufes in der Reichsstraße in Brand und wurde vollständig zerstört. Die Bewohner der angrenzenden Gebäude mussten evakuiert werden, wurden jedoch nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Während bis zu 40 Kameraden der umliegenden Feuerwehren zur Brandlöschung eingesetzt waren, hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen."

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell