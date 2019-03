Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Ruhestörung ins Gewahrsam

Altenburg (ots)

Altenburg: Heute Nacht (08.03.2019), gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei auf Grund mehrfacher erheblicher Ruhestörung in die Kanalstraße gerufen. Dort wurden zwei männliche Personen (32 und 23 Jahre) angetroffen. Da die beide stark alkoholisierten Männer (1,9 und 2,3 Promille) weiterhin die Ruhe störten und sich zudem äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Dabei leisteten beide Männer Widerstand. Hierbei verletzte sich einer beiden Täter und wurde in ein Krankenhaus, der zweite Täter in die polizeiliche Gewahrsamszelle verbracht. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

