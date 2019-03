Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rabiater Ladendieb gestellt

Greiz (ots)

Am 07.03.2019 (Donnerstag), gegen 08:45 Uhr, entwendete ein polizeibekannter 26-jähriger Täter diverse Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Als er vom Verkaufspersonal angesprochen wurde, flüchtete er. Als er von einem Zeugen an der Flucht gehindert wurde, versuchte er diesen in der Folge zu schlagen. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Mann vorläufig festgenommen werden, Haftbefehl erging jedoch nicht. Durch die Greizer Polizei wurden die Ermittlungen zur Diebstahlstat fortgeführt zum .

