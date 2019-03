Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Schnauderhainchen: Gestern Vormittag (06.03.2019), gegen 10:25 Uhr kam es in der Straße der Einheit zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel (Fahrer 67) und einem auf der Straße abgestellten Anhänger. Der Fahrer des Opels blieb dabei unverletzt, seine Beifahrerin (75) wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste in der Folge daraus befreit werden. Im Anschluss wurde die 75-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme vor Ort wurde die Straße zum Teil komplett gesperrt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell