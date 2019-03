Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw nimmt Moped die Vorfahrt

Altenburg (ots)

Nobitz: Gestern (06.03.2019), gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Mitsubishi die Zehmaer Straße in Ehrenhain in der Absicht nach links auf die Waldenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrer eines Moped Simson S 51, so dass es zur Kollision kam. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Mopedfahrer und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell