Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbrüche

Greiz (ots)

In der Nacht vom 05.03. zum 06.03.2019 brachen bislang unbekannte Täter in mehreren Häusern in der Juri-Gagarin-Straße ein, betraten die Keller, versuchten verschiedene Kellerboxen zu öffnen und entwendeten einen Schraubendreher Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

