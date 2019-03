Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kein schlechter Scherz

Greiz (ots)

Seelingstädt: Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades machte gestern Nachmittag (04.03.2019, gegen 16:50 Uhr) eine sehr unschöne Entdeckung an seinem Gefährt, so dass er die Polizei rief. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr machten sich unbekannte Täter an dem im Braunichswalder Weg abgestelltem Kraftrad zu schaffen und verstopften den Auspuff mit mehreren Eicheln. Ein Losfahren war daraufhin nicht möglich, so dass ein hinzugerufener Pannendienst die Baumfrüchte entfernen musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (KR)

