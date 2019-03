Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schrecken am Morgen

Gera (ots)

Ein 74-jähriger Zeitungszusteller schaute heute Morgen nicht schlecht, als er nach dem Zustellen der Zeitung zu seinem kurzzeitig in der Berliner Straße abgestellten Pkw Skoda zurückkehren wollte, dieser jedoch nicht mehr an Ort und Stelle stand. Der Rentner bat folglich die Polizei um Hilfe. Im Zuge des Einsatzes meldete sich Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass ein Pkw in den Zaun eines Firmengrundstückes gefahren sei und Sachschaden verursachte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den Skoda des suchenden Zustellers. Es stellte sich heraus, dass sich der Pkw selbstständig machte und einen kleinen Abhang hinunter fuhr, als sein Besitzer die Zeitungen in den Briefkasten warf. Der Skoda wurde schließlich von einem Abschleppdienst geborgen und dem Besitzer wieder übergeben. (KR)

