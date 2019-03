Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzten Kind

Gera (ots)

Heute Morgen (05.03.2019), gegen 07:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst in die Gagarinstraße gerufen. Dort kam es zum Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kind (10). Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (20) eines Pkw Opel die Gagarinstraße, als das 10-jährige Kind die Straße betrat. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind, so dass dieses verletzt wurde. Nach einer medizinischen Behandlung vor Ort wurde das Kind in die Obhut der Erziehungsberechtigten geben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

