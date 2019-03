Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Heute Nacht (05.03.2019), gegen 03:30 Uhr kamen Polizeibeamte in der Tobias-Hoppe-Straße zum Einsatz, weil zwei Personen gegen eine Wohnungstür im dortigen Mehrfamilienhaus traten und Sachschaden verursachten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nach den mittlerweile flüchtigen Männern, konnten diese festgestellt werden. Es handelt sich um zwei 32-Jährige (deutsch). Im Zuge des Einsatzes vor Ort beleidigte einer der Täter die Beamten und verhielt sich äußerst aggressiv, so dass er in der Folge in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete der 32-Jährige massiven Widerstand in Form von Treten und Schlagen. Er konnte jedoch schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen beide Täter eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell