Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand von circa 1600 Quadratmeter Grasfläche

Gera (ots)

Der Brand einer größeren Grasfläche in der Zwötzener Straße rief gestern Nachmittag (04.03.2019), gegen 13:40 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Aus bislang unbekannten Gründen entfachte das Feuer, was zur starken Rauchentwicklung führte. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand erfolgreich. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Allerdings wurde eine Grasfläche von circa 40x40 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

