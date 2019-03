LPI-G: Sturmbedingte Einsätze

Landespolizeiinspektion Gera

Gera/Greiz/Altenburger Land: Aufgrund des gestrigen Sturmtiefs "Bennet" rückten am Rosenmontag (04.03.2019) auch Polizeibeamte der LPI Gera aus. Dazu zählten unter anderem Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume, vom Winde verwehter Plakate bzw. Absicherungsmaßnahmen aufgrund von abgedeckten Dächern. Im Raum Altenburg und Gera beschädigten zudem herabgestürzte Bäume drei geparkte Fahrzeuge. Weiterhin drückte der Wind einen am Lkw befindlichen Auflieger zur Seite, so dass dieser geborgen werden musste. Glücklicherweise wurden lediglich Sachschäden verzeichnet. (KR)

