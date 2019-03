Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrektur zur Pressemeldung vom 01.03.2019 "Unfall in Lucka"

Altenburg (ots)

Lucka: am 28.02.2019, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Bahnhofstraße in Lucka. Bedauerlicherweise wurde der Unfallhergang falsch dargestellt, so dass um Korrektur gebeten wird.

Gegen 13:30 Uhr befuhr der 64-jährige Audi-Fahrer die Bahnhofstraße stadteinwärts, als ihm ein Lkw-Fahrer entgegenkam. Dieser wollte schließlich nach rechts zum Wellpappenwerk abbiegen und schwenkte dabei zu weit aus. In der Folge stieß der Lkw mit dem Toyota zusammen, so dass an beiden Fahrzeuge Sachschaden entstand. (KR)

Pressemeldung vom 01.03.2019, 12:13 Uhr "beim Abbiegen mit Lkw kollidiert

Lucka (Meuselwitz) Gestern (28.02.19), kurz vor 13:30 Uhr, wollte befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw Audi die Bahnhofstraße stadtauswärts und wollte rechts in die Einfahrt zum Wellpappenwerk abbiegen. Hierbei schwenkte er jedoch aus und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw Renault zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden."

