Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht hat seit Freitagabend (01.03.2019) die Geraer Polizei aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines Toyotas (63) den Stadtring Süd-Ost in Richtung Weida, als er verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Plauenschen Straße bremsten musste. Das hinter dem Toyota befindliche Fahrzeug erkannte den Bremsvorgang scheinbar zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug des 63-Jährigen. Anschließend setze der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig die Fahrt fort und entfernte sich weiter in Richtung Weida. Der 63-Jährigen blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrzeug, als auch an dem Verursacherfahrzeug entstand allerdings Sachschaden. Wer kann Hinweise zum Unfallverursache und dessen mittlerweile beschädigten Fahrzeug (Kleinbus, ähnlich eines Kleintransporters) geben? Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell