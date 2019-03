Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Platzverweise ausgesprochen

Gera (ots)

Freitagabend (01.03.2019), gegen 22:30 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in Gera-Lusan zum Einsatz. Eine größere Gruppe Jugendlicher (25 Personen) hielt sich an der Straßenbahnhaltestelle Lusan-Laune auf und störte die öffentliche Sicherheit und Ordnung, indem Anwohner in der Ruhe gestört und zum Teil Bierflaschen auf den Boden geworfen wurden. Die betroffenen Personen wurden kontrolliert und des Platzes verwiesen. Eine 14-Jährige wurde in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Zur Ausübung von Straftaten kam es nicht. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell