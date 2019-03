Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz an Straßenbahnhaltestelle

Gera (ots)

Aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes zum Nachteil eines 31-Jährigen kamen am Samstagabend (02.03.2019), gegen 22:20 Uhr Polizeibeamte in der Heinrichstraße, an der dortigen Straßenbahnhaltestelle zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei Jugendliche mit Fäusten gegen die Straßenbahn und wurden in der Folge von dem 31-Jährigen aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin beleidigte einer der Jugendlichen (14) den 31-Jährigen, verschüttete ein Getränk auf dessen Kleidung und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Im Zuge einer polizeilichen Fahndung nach den mittlerweile flüchtigen Jugendlichen konnte der 14-jährige Täter gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell