Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 39-Jährige

Gera (ots)

Am vergangenen Wochenende (02.03.2019, gegen 16:00 Uhr) kamen Polizeibeamte in der Leipziger Straße zum Einsatz. Dort riefen Passaten die Polizei, weil sie durch eine 39-jährige Frau körperlich und verbal angegriffen wurden. Die Frau beschädigte in diesem Zusammenhang zudem die Brillen zweier unbeteiligter Kinder. Als die Beamten vor Ort eintrafen, spuckte diese in deren Richtung, so dass sie folglich fixiert und zur Dienststelle verbracht wurde. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde die 39-Jährige schließlich in ein Klinikum verbracht. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

