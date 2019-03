Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gera (ots)

Am 02.03.2019 um 09:45 Uhr kam es in Gera im Kreuzungsbereich Clara-Zetkin-Straße - Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Die 39-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Lessingstraße in vorgegebener Fahrtrichtung und beachtete die zu gewährende Vorfahrt nicht - es kam zur Kollision mit erhöhtem Sachschaden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallverursacherin wurde verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

