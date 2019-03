Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Werkstatt

Gera (ots)

In der Nacht vom 01.03.2019 zum 02.03.2019 sind unbekannte Täter in einen Kellerbereich in der Tschirchstraße in Gera eingedrungen. Hierbei wurden mehrere Keller unbefugt betreten und aus einer angrenzenden Werkstatt verschiedenes Werkzeug entwendet. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

