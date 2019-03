Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl einer Geldbörse

Zeulenroda (ots)

Am Samstag (02.03.2019) meldete sich eine 74-Jährige in der Polizeiinspektion Greiz und zeigte den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Am selbigen Tag, im Zeitraum von 09:50 Uhr bis 10:10 Uhr befand sich die Geschädigte in einem Einkaufsmarkt in der Meinersdorfer Straße in Zeulenroda. Einen Moment der Unachtsamkeit nutzten der oder die unbekannten Täter um die Geldbörse aus der Handtasche der 74-Jährigen zu entwenden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu der beschriebenen Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. Tel.: 03661 6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell