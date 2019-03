Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche entwendet

Gera (ots)

Gegen 12 Uhr gestern (28.02.19) meldete sich eine 64-jährige Geschädigte und gab an, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde. Sie befand sich zur Tatzeit in einem Verbrauchermarkt in der Berliner Straße. Hierbei legte sie ihre Tasche in den Einkaufswagen. Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutze dann der unbekannte Täter, um die gesamte Handtasche samt Geldbörse zu entwenden. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell