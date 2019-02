Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz aufgrund Brandfall

Gera (ots)

Aufgrund eines Brandes kamen gestern Mittag (27.02.2019), gegen 13:00 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Zwötzener Straße zum Einsatz. Nach bisher ungeklärter Ursache brannten dort mehrere unter einem Carport gelagerte Europaletten. In der Folge entzündete sich zudem umherliegender Abfall. Das Feuer wurde seitens der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch am Gebäude wurde nichts beschädigt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

