Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Wiesestraße

Gera (ots)

Am heutigen Vormittag (28.02.2019), gegen 10:30 Uhr kam es in der Wiesestraße / Oststraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin (91). Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Rentnerin die Straße und wurde trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung seitens der Straßenbahn von dieser erfasst. Schwer verletzt wurde die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht. Ein in der Straßenbahn anwesender Fahrgast kam aufgrund des Bremsvorganges zu Fall und verletzte sich. Die Straße wurde im Zuge der Unfallaufnahme für circa 1 Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen. (KR)

