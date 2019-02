Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Gera (ots)

Gestern Abend (27.02.2019), gegen 18:30 Uhr informierten Zeugen die Polizei hinsichtlich einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße. Vor Ort trafen die Beamten drei Beteiligte der Auseinandersetzung (19, 20, 21, verschiedene Nationalitäten) an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die beiden 19 und 20-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung von dem 21-Jährigen körperlich angegangen und verletzt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen. (KR)

