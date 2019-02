Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Ponitz (ots)

Am gestrigen Tag (250.2.19) um 09:38 Uhr stellte die Altenburger Polizei einen 57-jährigen Fahrzeugführer in der Bergstraße fest, welche trotz des Alkoholeinfluss seinen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führte. Bei dem Fahrzeugführer ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. In Folge dessen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige aufgen

