LPI-G: Falsche Polizisten nun auch in Gera

Am gestrigen Abend (25.02.19) ergingen im Stadtgebiet von Gera sechs Anrufe nach der aktuellen Betrugsmasche "falsche Polizisten". Die angerufenen Personen waren allesamt weiblich und in einem betagten Alter. In allen Fällen wurde richtig gehandelt - das Gespräch wurde zeitnah abgebrochen und der Vorfall der Polizei gemeldet. Ein wirtschaftlicher Schaden ist nicht eingetreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der aktuellen Vorfälle weist die Geraer Polizei darauf hin, dass echte Polizisten in einem Telefonat nicht nach Geld oder anderen Wertgegenständen fragen bzw. eine Übergabe von Wertgegenständen vereinbart. Von daher ist stets Misstrauen bei solchen Anrufen geboten. Sollten sie betroffen sein, notieren sie sich bitte die angezeigte Telefonnummer und informieren sie die Polizei. Gehen Sie nicht auf irgendwelche Forderungen ein und vereinbaren Sie kein persönliches Treffen. Melden Sie den Vorfall unter der Notrufnummer 110.

