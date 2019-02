Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage aufgebrochen

Gera (ots)

Gestern (25.02.19) informierte ein 43-jähriger Garagenbesitzer, dass es einen Einbruch in seine Garage, welche sich im Garagenkomplex Am Lasurberg befindet, gegeben hat. Hierbei entwendete der unbekannte Täter einen Komplettsatz Sommerräder nebst Felgenbaum, drei Holzschlitten sowie einen Trettraktor und am Garagentor entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

