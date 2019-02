Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unachtsamkeit beim ausparken

Gera (ots)

Gestern (25.02.19) wollte eine 83-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan gegen 11:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Karl-Wetzel-Straße ausparken. Hierzu fuhr sie vorerst rückwärts, übersah jedoch dabei den dahinter parkenden Pkw. Aus diesem wollte gerade die 40-jährige Beifahrerin aussteigen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Nissan mit der noch geöffneten Beifahrertür und klemmte das Bein der Aussteigenden ein. Diese wurde hierbei verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

