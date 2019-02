Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sicherheitsdienst mit Bierglas angegriffen

Greiz (ots)

Am Sonntag (24.02.2019), gegen 02:00 Uhr, versuchte ein männlicher Gast nach einer Faschingsveranstaltung, welche in einer Turnhalle in der Äußeren Zeulenrodaer Straße stattfand, ein Bierglas mitzunehmen. Als er daraufhin von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angesprochen wurde, dass die Mitnahme des Glases nicht möglich sei, schlug die Person ihn mit dem Bierglas in das Gesicht. Durch eine Begleitung des unbekannten Täters erfolgten noch Beleidigungen gegen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

