Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Knallkörper gezündet

Berga/Elster (ots)

In Gartenstraße zündeten am 23.02.2019, gegen 22:00 Uhr, drei bislang unbekannte Personen einen Knallkörper. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

