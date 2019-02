Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots)

Am Freitag (22.02.19) meldete sich kurz nach 23 Uhr eine 28-jährige Geschädigte und teilt zwei platte Reifen an ihrem Pkw VW mit. Das Fahrzeug war in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Reifen der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand derart beschädigt, dass ein aufpumpen nicht mehr möglich war. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

