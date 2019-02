Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aquarium löst Brand aus

Gera (ots)

Am Samstag (23.02.19) rückte die Geraer Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr in die Salzstraße aus. Laut Meldung soll eine Wohnung in Brand stehen. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt derart, dass Rauch aus einer Dachgeschosswohnung heraustrat. Für die Löscharbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Durch den zügigen Löschangriff konnte schlimmeres verhindert und der Brand zeitnah gelöscht werden. Nach erster Erkenntnis war der Auslöser des Brandes ein technischer Defekt des in der Wohnung befindlichen Aquariums. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

