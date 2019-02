Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt

Gera (ots)

Am Samstag (22.02.19) in den Abendstunden sowie Sonntag (23.02.19) kurz nach Mitternacht entzündeten unbekannte Täter insgesamt sechs Müllcontainer im Geraer Stadtgebiet. Die Container befanden sich in der Rudolstädter Straße, Erich-Weinert-Straße sowie N.-A.-Ostrowski-Straße. In allen Fällen brannten die Container vollständig aus. Wer Hinweise zu den Sachverhalten bzw. möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell