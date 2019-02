Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen

Gera (ots)

Am vergangenen Wochenende meldeten sich zwei Garteneigentümer bei der Geraer Polizei und meldeten, dass sich gewaltsam Zutritt zu den Gartenlauben verschafft wurde. Zum einen handelt es sich um eine Laube in der Gartenanlage "Am Steinertsberg", zum anderen in der Meuselwitzer Straße. Im ersten Fall entwendeten die Täter diverse Gartenmaschinen. Die entsprechenden Anzeigen sowie Ermittlungen wurden aufgenommen.

