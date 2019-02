Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtaschenraub

Gera (ots)

Ebenfalls am 22.02.19 gegen 23:25 Uhr wurde in der Taubestraße eine 46-jährige Frau von einem noch unbekanntem Mann bis zu ihrer Wohnanschrift verfolgt. Schließlich wurden der Dame in ihrem Hauseingang mit Gewalt die Handtasche entrissen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Teile des Beutegutes und auch Kleidung des Täters wurden später, versteckt in der Kinderwagenbox, in der Robert-Blum-Straße aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gesucht wird ein 20-30 Jahre alter Mann mit sehr schlanker Statur, welcher dunkel gekleidet war.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter geben können. Hinweise werden unter 0365-829-0 entgegen genommen.

