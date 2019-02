Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstifter unterwegs

Altenburg (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Brandstifter trieb am Wochenende in Altenburg sein Unwesen. Samstagmorgen gegen sieben Uhr wurde ein Brand an den Bahnanlagen nahe der Poststraße gemedet. Hier wurde eine nicht mehr genutzte Garage aufgebrochen und darin befindlicher Müll angezündet. Am Sonntagmorgen gegen neun Uhr wurden Feuerwehr und Polizei erneut zum Einsatz gerufen. Diesmal wurde ein Papiercontainer hinter dem Lindenaumuseum angezündet und brannte vollständig nieder. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

